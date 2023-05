Nuove offerte Unieuro al via: tanti videogiochi PS4 e PS5 in sconto

Mentre la guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriva su Amazon Italia, gli appassionati di videogiochi in cerca di sconti e promozioni possono volgere lo sguardo anche al catalogo di Unieuro.

La nota catena di elettronica ha infatti inaugurato il mese di maggio con l'attivazione di nuove offerte, tra le quali trovano spazio anche promozioni legate al mondo del videogiochi, in particolare all'ecosistema PS4 e PS5. Di seguito, vi riportiamo le offerte più interessanti al momento disponibili nel catalogo di Unieuro.

Sconti videogiochi PS4 e PS5

MotoGP 22 (PS5): proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%;

(PS5): proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%; Tribes of Midgar (PS4 e PS5): proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 20%;

(PS4 e PS5): proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 20%; Matchpint: Tennis Championship Legendary (PS4 e PS5): proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 20%;

(PS4 e PS5): proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 20%; Call of Duty: Vanguard (PS5): proposto a 56,90 euro, con uno sconto del 28%;

(PS5): proposto a 56,90 euro, con uno sconto del 28%; Riders Republic (PS4): proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%;

Gli sconti proposti da Unieuro sono parte di una campagna promozionale riservata allo store online della catena. Le offerte segnalate non sono dunque fruibili nei negozi della catena, ma soltanto sul sito ufficiale di Unieuro. Già attiva, l'iniziativa resterà valida sino alla giornata di domenica 14 maggio 2023.