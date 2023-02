Nuove offerte sui videogiochi da MediaWorld: PS5, Pokémon e Zelda nel volantino

È tempo di promozioni sui lidi di MediaWorld, con la nota catena di elettronica che ha reso disponibile il suo nuovo volantino: ecco le offerte più interessanti per gli amanti dei videogiochi.

Si parte con un bundle dedicato alla nuova console Sony. Acquistando una PS5 in bundle con God of War: Ragnarok e aggiungendo al pacchetto l'headset wireless PULSE, si potrà usufruire di uno sconto del 5%, con il prezzo finale fissato a 683,98 euro.



Restando sul fronte hardware, si segnala anche un'iniziativa dedicata a Nintendo Switch OLED. Acquistando la console in abbinamento a un gioco a scelta (tra Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto, Just Dance: 2023 Edition, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Sonic Frontiers), si potrà usufruire di uno sconto del 5% sul totale, con il pacchetto proposto a 389,48 euro.



Il nuovo volantino di MediaWorld propone inoltre sconti su singoli giochi:

NBA 2K23 per PlayStation 4: scontato del 65%, a 24,85 euro;

Le nuove offerte proposte da MediaWorld resteranno attive sino al prossimoInfine, segnaliamo che acquistandoper Nintendo Switch nel periodo compreso tra 1 febbraio e 11 maggio 2023, sarà possibile usufruire di unosul preordine di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presso MediaWorld.