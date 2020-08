Nuove offerte Xbox da GameStop, console e accessori in sconto

GameStopZing Italia presenta le nuove offerte Xbox One valide dal 27 agosto al 30 settembre, con promozioni speciali su Xbox One X, One S, giochi e accessori.

Xbox One X

Xbox One X 1TB (Varie configurazioni disponibili) a 399.98€ anzichè 499,98 euro

Xbox One S 1TB

Xbox One S 1TB (varie configurazioni disponibili) a 289.98€ invece di 299.98€

Speciale Gears

Particolarmente interessanti le offerte legate a Gears, con Gears 5 proposto a 30.98 euro e il controller Wireless Limited Edition x Gears 5 a 49,98 euro.

Controller Limited Edition

Controller Wireless Limited Edition (Varie configurazioni disponibili) a 49.98€

Tutti i controller Wireless Xbox Limited Edition sono in vendita a 49.98 euro, varie configurazioni disponibili in base alle disponibilità dei singoli punti vendita.

Promozioni valide fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+. Le promozioni sono soggette alla reale disponibilità dei prodotti su punto vendita e online.

E' possibile risparmiare ulteriormente e abbattere i prezzi portando indietro i propri giochi e console usate, per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi ai singoli punti vendita, il personale è a vostra disposizione per chiare ogni dubbio sul ritiro usato e valutazioni.