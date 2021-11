Nuove offerte Xbox Series X/S da GameStop: le promo del volantone di novembre

Il nuovo volantone GameStop di novembre 2021 porta in dote anche una serie di sconti e offerte a tema Xbox con promozioni su console, giochi, accessori e abbonamenti. Ecco promo più interessanti attualmente in corso fino al primo dicembre.

Iniziamo segnalando la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento Xbox All Access (in esclusiva da GameStop per l'Italia), piano mensile che vi permetterà di acquistare Xbox Series S o Xbox Series X con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a partire da 24.99 euro al mese per 24 mesi. Inoltre acquistando una console Xbox Series X/S da GameStop avrete diritto al 25% di sconto sulla versione digitale di Assassin's Creed Valhalla e ricordatevi che potete pagare con l'usato, sopratutto a novembre il mese dell'usato da GameStop.



In preordine anche la Collector's Edition di Halo Infinite con custodia Steelbook e bonus preorder, oltre ai controller wireless limited edition Forza Horizon 5 e Xbox 20th Anniversary, disponibili rispettivamente dal 9 e dall'11 novembre. In vendita a prezzo promozionale anche il controller per smartphone Nacon MG-X Holder con licenza ufficiale Microsoft e tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass a 99,98 euro invece di 139,97 euro.



Da GameStop trovate anche le tessere per gli abbonamenti Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate, Game Pass PC e le ricariche per Xbox Store in vari tagli.