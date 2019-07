Nuove personalizzazioni estetiche per Fortnite: arrivano gli Stendardi Brigata

Epic Games ha annunciato l'arrivo degli Stendardi in Fortnite: il primo kit (Stendardo Brigata) è ora disponibile gratis per i giocatori, ottenibili solamente per un periodo di tempo limitato.

"Hai mai voluto mostrare il tuo stendardo nel tuo costume all'interno del gioco? Ora puoi indossare fieramente il tuo stendardo con i nuovi oggetti estetici in arrivo nel negozio oggetti! Alcuni Costumi, Picconi, Deltaplani e Dorsi Decorativi selezionati potranno essere personalizzati con un'icona e un colore scelti da te. A tutti gli oggetti estetici nel tuo armadietto che supportano questa funzione è stata aggiunta la categoria stendardo.

Il primo di questi oggetti estetici è lo stendardo brigata, con otto costumi in arrivo in negozio questa settimana, da scegliere per mettere in mostra il tuo stile. Saranno inoltre disponibili un piccone, un deltaplano e un dorso decorativo. Puoi vedere in anteprima come l'icona e il colore prescelti compariranno sul costume stendardo selezionato prima dell'acquisto, selezionandolo all'interno dell'armadietto.

Per festeggiare la nuova funzionalità stendardi, potrete raccogliere due stendardi gratuiti da domani alle 02:00 ora italiana fino al 21 luglio alle 02:00 ora italiana. Questi standardi servono a mostrare tutto il tuo sostegno alla tua fazione nell'evento in diretta di questo fine settimana. Assicurati di avvertire un amico, dato che l'unico modo per ricevere questi stendardi gratuitamente è come regalo."

Durante le finali della Fortnite World Cup 2019 (in programma dal 26 al 29 luglio) Epic distribuirà altri Stendardi gratis per i giocatori, anche per coloro che hanno acquistato il biglietto per assistere all'evento.