Nuove possibili conferme sulla presenza di Cyberpunk 2077 all'E3 di giugno

Si continua a parlare di Cyberpunk 2077 perchè il presidente di, Adam Kiciński, ha fatto capire durante una riunione con azionisti della compagnia che il gioco potrebbe essere presente al prossimo E3 di Los Angeles, in programma dal 12 al 14 giugno.

Durante il meeting di questa mattina organizzato per illustrare i risultati finanziari dello scorso anno fiscale, al presidente della compagnia polacca è stato chiesto se sarà possibile vedere Cyberpunk 2077 all'Electronic Entertainment Expo. Kiciński ha risposto di non poter rivelare nulla a riguardo, tuttavia i programmi per una dimostrazione del gioco verranno annunciati "poco prima" dell'inizio dello show.

Da tempo si parla di una possibile partnership tra CD Projekt e Sony Interactive Entertainment per il marketing di Cyberpunk 2077, non è escluso dunque che il gioco possa fare la sua comparsa durante la conferenza PlayStation, la cui data non è ancora stata annunciata. Al momento non c'è nulla di certo a riguardo ma sembra che Sony sia in possesso di una demo di Cyberpunk 2077 già da qualche mese.

Non ci resta che attendere la fiera di Los Angeles per saperne di più, vedremo realmente Cyberpunk 2077 all'E3? CD Projekt, da parte sua, ha confermato che parteciperà all'evento...