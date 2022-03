Le nuove promo Xbox di GameStop, sconti e offerte su console e accessori

Il volantone GameStop di marzo 2022 porta in dote una serie di nuove promozioni anche per quanto riguarda la famiglia Xbox, con sconti e offerte su console, accessori e abbonamenti, promozioni attive fino al 30 marzo.

Iniziamo segnalando la nuova offerta Xbox All Access: sottoscrivendo un nuovo abbonamento per Xbox Series S con Xbox Game Pass Ultimate a 24.99 euro al mese per 24 mesi, riceverete in omaggio 50 euro di credito da spendere liberamente su Xbox Store.

Tra le offerte Xbox dl volantino di marzo citiamo anche Halo Infinite a 49.98 euro invece di 70.98 euro, se invece preferite giocare in mobilità potete acquistare l'accessorio Nacon MG-X Holder in bundle con abbonamento Xbox Game Pass da tre mesi al prezzo di 99,98 euro. L'abbonamento trimestra a PC Game Pass costa invece 20.98 euro acquistando un accessorio per PC del valore di almeno 29,98 euro.

Da GameStop trovate in vendita inoltre anche una vasta gamma di accessori per Xbox Series X/S e Xbox One tra cui le cuffie wireless, i controller Xbox in varie colorazioni (comprese le Limited Edition) e il controller Elite Serie 2. Disponibili in store e online anche gli abbonamenti prepagati a Xbox LIVE Gold, Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.