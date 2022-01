Nuove sconti del PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro e offerta della settimana

Si rinnovano le offerte del PlayStation Store, il negozio digitale di Sony propone una selezione di giochi in sconto a meno di 20 euro e la nuova offerta della settimana su una esclusiva first party molto amata dai giocatori.

Tra i giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro troviamo Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8.99 euro, Dead by Daylight a 14.99 euro, Need for Speed Heat a 13.99 euro, Rez Infinite a 8.99 euro, Jump Force Deluxe Edition a 10.77 euro, Jurassic World Evolution a 12.49 euro, Star Wars Battlefront 2 a 4.99 euro, Saints Row The Third Remastered a 11.99 euro, inFamous Second Son a 9.99 euro, For Honor a 4.49 euro, Dragon Ball FighterZ a 9.79 euro, Dreams a 15.99 euro e Diablo III Eternal Collection a 19,79 euro solamente per citare alcuni esempi, ma in realtà ci sono centinaia di giochi a prezzo ridotto.

La nuova offerta della settimana riguarda invece una esclusiva di primissimo piano: Marvel's Spider-Man GOTY Edition a 19.99 euro invece di 49.99 euro, con uno sconto del 60% sul prezzo di listino, promozione valida fino al 27 gennaio 2022. Questa versione include oltre al gioco anche il DLC La città che non dorme mai diviso in tre atti: La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining.