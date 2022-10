Nuove scorte PS5 in vendita da GameStop oggi, ecco l'orario

Come accade ormai da tempo su base più o meno regolare, anche questa settimana GameStop metterà in vendita nuove scorte di PlayStation 5, le console saranno in vendita solo online durante la giornata di oggi, mercoledì 12 ottobre.

Segui la GSTV e non perderti PS5 (Standard Edition). Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 in bundle ed altri prodotti da non perdere!

Come di consueto dunque l'appuntamento è previsto durante la puntata settimanale di GameStop TV, nel corso della trasmissione i conduttori riveleranno tutti i dettagli per poter comprare PlayStation 5. Nelle comunicazioni social si parla di PlayStation 5 Standard Edition, probabilmente in bundle con FIFA 23 o Horizon Forbidden West, insieme ad altri prodotti non specificati ma che potrebbero comprendere accessori come controller o cuffie, film in Blu-Ray, Funko Pop! altri gadget o merchandising.

Per scoprire la proposta di GameStop non vi resta dunque che sintonizzarvi sui profili social della compagnia e su Twitch per seguire la nuova puntata di GameStop TV in onda oggi pomeriggio a partire dalle ore 15:00. Come spesso accade in questi casi, bisogna essere molto rapidi per avere qualche possibilità in più di riuscire a completare l'acquisto.