Ecco le nuove skin e gli oggetti dell'aggiornamento del Negozio di Fortnite

Una delle poche certezze della vita è l'aggiornamento del negozio di Fortnite, che ogni giorno porta in dote diverse nuove skin e nuovi oggetti, con i quali sperperare i nostri sudati V-Bucks. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è previsto nell'update di oggi.

Si parte con la skin Luminous, viola e di rarità Epica, dal costo dunque di 1500 V-Bucks, che ben si abbina al glider Arcana ed al piccone Astral Axe, così come la skin, stavolta di natura Rara, Dream, con tanto di alette dietro le spalle. Completa il quadro la copertura Shard Break, anch'essa rara.

Come ogni giorno però ci sono anche le Daily Sales ad offrire altre alternative per svuotarci il portafogli: oggi sono in vendita la skin Rapscallion, il glider a forma di aereo di carta, Paper Plane appunto, la Star Wand a forma di bacchetta magica, e le emote Breakin', Cheer Up e Deep Dab.

Come ormai saprete se siete habituè di queste pagine (e ovviamente del Battle Royale di Epic Games), tutti gli oggetti in vendita nel negozio non danno alcun vantaggio competitivo in battaglia, ma solo modifiche estetiche al vostro personaggio.

Per quanto riguarda le ultime novità sul gioco, se aveste bisogno di aiuto potete consultare la nostra guida alla modalità Scatto dell'Orda, ed è stata svelata la skin segreta della Stagione 9 di Fortnite.