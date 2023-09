Nuove uscite PS5 e PS4: tre giochi da non perdere a ottobre 2023

Ottobre è un mese ricchissimo di uscite, noi come sempre abbiamo selezionato tre titoli particolarmente meritevoli di attenzione che vi suggeriamo di tenere d'occhio se avete una console PlayStation. Siete pronti? Ecco i giochi da giocare assolutamente a ottobre 2023.

Marvel's Spider-Man 2 dal 20 ottobre

Non possiamo non iniziare con Marvel's Spider-Man 2, di fatto uno dei giochi più attesi della seconda metà del 2023. Abbiamo provato Marvel's Spider-Man 2 recentemente ricavandone buone sensazioni, l'impressione è quella di un sequel più grande, più caciarone e ovviamente più ricco, grazie alla presenza di nuove location, nuove meccaniche di gioco e di tanti villain come Lizard, Kraven e Venom. Se amate i supereroi o in generale i giochi d'azione cinematografici di PlayStation, Marvel's Spider-Man 2 è un gioco da tenere sicuramente d'occhio.

Assassin's Creed Mirage dal 5 ottobre

Assassin's Creed Mirage non è esclusiva PlayStation (esce anche su PC e console Xbox) ma non potevamo non inserirlo nella nostra top 3, considerando l'hype che circonda il nuovo gioco Ubisoft. Con Mirage, il publisher francese vuole tornare alle origini della serie, proponendo un prodotto che per ambientazione e gameplay si avvicina moltissimo al primo Assassin's Creed del 2007. Non a caso, i due protagonisti Basim e Altair si somigliano moltissimo. Assassin's Creed Mirage non sarà un gioco mastodontico con una durata infinita, per stessa ammissione degli sviluppatori si tratta di un progetto dalle dimensioni più contenute pensato come antipasto in vista di Assassin's Creed Codename Red ambientato in Giappone e in uscita alla fine del 2024.

Alan Wake II dal 27 ottobre

In chiusura, altro gioco multipiattaforme: Alan Wake 2 esce a ben tredici anni di distanza dal predecessore, uscito inizialmente solo su Xbox 360 e poi arrivato su PC, giunto su PlayStation per la prima volta solo molti anni dopo con Alan Wake Remastered.

Non è necessario aver giocato Alan Wake per capire Alan Wake 2, certamente ci sono tanti riferimenti da scoprire se avete giocato con il primo Alan Wake ma anche i neofiti riusciranno a vivere l'avventura dello scrittore senza buchi nella trama. Rispetto al primo capitolo, Alan Wake II vira verso l'horror più spinto con una storia macabra e combattimenti che non risparmiano sangue e violenza. Il gioco Remedy esce anche su Xbox Series X/S e PC, ricordiamo che al lancio Alan Wake 2 è disponibile solamente in formato digitale, al momento non è previsto il debutto di una versione scatolata.