Nuove uscite videogiochi: arrivano Yakuza Like A Dragon per PS5 e Harvest Moon One World

Questa nuova settimana si apre come di consueto con l'elenco dei nuovi videogiochi in arrivo, tra i quali troviamo Yakuza Like A Dragon per PlayStation 5, Maquette e Harvest Moon One World.

Yakuza Like A Dragon arriva su PS5 a qualche mese di distanza dal lancio su Xbox Series X/S (in esclusiva console next-gen al lancio), presto saranno disponibili anche Maquette gratis con PlayStation Plus, Monster Jam Steel Titans e Harvest Moon One World per Switch e PS4.

1 marzo

Foregone | PC

A Gilder's Journey | Switch

Gunslugs 2 | Switch

Teamfight Manager | PC

2 marzo

Maquette | PS5, PS4, PC

Monster Jam Steel Titans | PS4, Xbox One, Switch, PC

Harvest Moon One World | PS4, Switch

Yakuza Like A Dragon | PS5

Ground Zero Texas Nuclear Edition | PS4, PC

Neptunia Virtual Stars | PS4

3 marzo

Sir Lovelot | PS4, Xbox One, Switch, PC

3 Out Of 10 Season 1 | Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Cave Bad | PS4, Xbox One, Switch

Bang-On Balls: Chronicles | PC

GraviFire | Xbox One

Wind Peaks | Switch

Scrapnaut | PC

4 marzo

Kill It With Fire | PS4, Xbox One, Switch

Mortal Shell | PS5, Xbox Series X/S

Everhood | Switch, PC

Sea of Solitude | Switch

Ranch Simulator | PC

Loop Hero | PC, Mac

Ruinverse | Switch

Sticky Monsters | Switch

Give It Up! Bouncy | Switch

Sea of Solitude The Director’s Cut | Switch

Task Force Delta Afghanistan | Switch

Pixel Game Maker Series Puzzle Pedestrians | Switch

Mail Mole | Switch

Into A Dream | Switch

Duel On Board | Switch

Gnosia | Switch

Forestry The Simulation | Switch

Counter Recon The First Mission | Switch

Estranged The Departure | Switch

The Life And Suffering Of Sir Brante | PC

5 marzo

Postal Redux | PS4

Asdivine Cross | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

American Wild Hunting | Switch

Doug Hates His Job | Switch

Per il resto la settimana non presenta particolari sorprese, da segnalare però il lancio di Mortal Shell per PS5 e Xbox Series X/S, oltre all'arrivo di Sea of Solitude per Nintendo Switch.