Nuove voci sull'esistenza di Batman Court of Owls, trapelano alcuni possibili artwork

Si continua a parlare di Batman Court of Owls, presunto nuovo gioco dell'Uomo Pipistrello in sviluppo negli studi di WB Games Montreal, sebbene il publisher Warner Bros non abbia ancora annunciato nulla in merito...

Nelle scorse ore il Concept Artist Eddie Mendoza ha pubblicato su ArtStation alcune immagini dell'Uomo Pipistrello che molti hanno subito associato ad un nuovo videogioco. L'artista ha smentito questa ipotesi, affermando di aver pubblicato gli artwork solamente per mettere in mostra le proprie opere, senza che queste siano legate ad un progetto ben preciso.

Fin qui niente di strano, se non fosse che Mendoza ha rimosso le immagini dal suo profilo ArtStation, questo però non è bastato per mettere a tacere le voci e gli artwork sono stati prontamente ricondivisi su Reddit. Proprio la rimozione del materiale ha fatto nascere qualche sospetto, inoltre dai suoi curriculum online emerge come Mendoza abbia effettivamente collaborato con varie realtà come WB Games, Epic Games e Firaxis, dimostrando quindi di non essere estraneo al mondo dei videogiochi.

Al momento, tutto tace da parte di Warner Bros Games, da più parti però Batman Court of Owls viene dato in uscita nel 2019, restiamo in attesa di conferme o smentite a riguardo.