Nuovi artwork per Ghost of Tsushima, Days Gone e Concrete Genie

ESA (Entertainment Software Association) ha diffuso tre nuovi artwork che faranno parte di Into the Pixel, mostra dedicata al mondo dei videogiochi che si terrà al Convention Center di Los Angeles dal 12 al 14 giugno, durante l'E3 2018.

La quattordicesima edizione di Into The Pixel vedrà la presenza di artwork di Concrete Genie, Days Gone e Ghost of Tsushima, tre esclusive targate PlayStation in arrivo nei prossimi mesi, potete vedere le immagini in calce alla notizia.

Concrete Genie è atteso per la fine del 2108 mentre Days Gone arriverà nel 2019. Ghost of Tsushima è l'unico dei tre titoli a non avere ancora una finestra di lancio ben definito ma il gioco di Sucker Punch sarà uno dei protagonisti della conferenza E3 di Sony, non è escluso che in questa occasione il publisher possa annunciare anche la data di lancio del gioco.