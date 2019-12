Nuovi contenuti in arrivo per Dragon Ball FighterZ? Scovata una dramatic finish inedita

L'arrivo di Broly di Dragon Ball Super ha sancito il termine della seconda stagione di contenuti di Dragon Ball FighterZ, che oltre al Super Saiyan della Leggenda ha visto il debutto di Jiren, Videl, Goku Bambino (Dragon Ball GT), Janemba e Gogeta SSGSS.

Secondo i data miner, il supporto al picchiaduro di Arc System Works potrebbe essere ancora ben lungi dal definirsi completo. Curiosando tra i dati di gioco hanno infatti scovato le animazioni di una Dramatic Finish inedita, che non è ancora possibile eseguire in combattimento. Se non avete ancora completato la visione della saga del Torneo del Potere di Dragon Ball Super, allora vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

I data miner hanno provato a mettere insieme queste animazioni e ad eseguirle nello stage di Namek (Distrutto), scoprendo così che la Dramatic Finish inedita mostra Goku e Frieza combinare i propri sforzi per sconfiggere Jiren, esattamente come accade al termine del Torneo del Potere nell'anime. Come potete vedere nel video allegato in cima, le animazioni sono ancora largamente incomplete e imprecise, segno che si tratta di un contenuto provvisorio.

Che Arc System Works stia pianificando l'aggiunta di nuovi contenuti? E se stesse persino pensando a un FighterZ Pass 3? Possibile, visto il successo del gioco: con il "cugino" Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco ha già dimostrato di essere propensa a supportare giochi per lunghi periodi di tempo se la richiesta da parte dei giocatori è sufficiente. Questa Dramatic Finish, inoltre, avrebbe molto più senso se avvenisse sul ring del Torneo del Potere, pertanto è possibile che sia in arrivo anche un nuovo stage. Staremo a vedere! Dragon Ball FighterZ è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.