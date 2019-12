Nuovi contenuti per il Blue Mage e modalità PvP in arrivo su Final Fantasy 14

Square Enix ha presentato la patch 5.15 di Final Fantasy XIV Online. Quest’aggiornamento include nuove sfide per il Guerriero della Luce, tra cui una modalità PvP per chi vuole mettersi alla prova contro altri giocatori e il primo aggiornamento importante per il job limitato del Blue Mage, con dei contenuti da scoprire da soli o insieme agli amici.

Di seguito le principali novità e contenuti della patch 5.15 di Final Fantasy XIV Online.

Final Fantasy XIV 5.15

Nuova mappa PvP Frontline: Onsal Hakair (Danshig Naadam): questa nuova mappa frontline e delle nuove regole fanno in modo che le Grand Companies di Eorzea e una tribù di Zaela della Azim Steppe si uniscano per combattere per il controllo del territorio in questa fantastica dimostrazione di prodezze marziali. Ogni squadra dovrà catturare “Oovo”, delle basi che faranno guadagnare dei punti alla squadra per tutto il tempo in cui rimarranno sotto il suo controllo. La prima squadra a raggiungere i punti richiesti vincerà.

Aggiornamenti per il Blue Mage: il primo job limitato di Final Fantasy XIV Online riceve il suo primo aggiornamento importante da quando è stato introdotto a inizio anno.

Aumento del level cap dal livello 50 al livello 60

Nuove missioni del Blue Mage

Nuove magie del Blue Mage da apprendere

Un nuovo livello del Masked Carnivale: i Blue Mage potranno mettersi alla prova con dei compiti esclusivi di questo mestiere per guadagnare delle ricompense settimanali.

Introduzione del diario del Blue Mage: forma una squadra di Blue Mage per superare vari dungeon e trial grazie al lavoro di squadra, alle strategie e alla magia blu. I giocatori potranno ottenere delle ricompense settimanali sconfiggendo bersagli specifici, tra cui dei “prime targets” che daranno una ricompensa ancora più grande.

● Nuova cavalcatura, nuovo minion, nuove ricette, achievement e altro ancora.

I nuovi giocatori di Final Fantasy XIV Online sono invitati a scaricare la prova gratuita per accedere ai contenuti fino al livello 35, creare un massimo di otto personaggi utilizzabili e provare razze, classi e attività senza alcun limite di tempo. Final Fantasy XIV Shadowbringers, la terza espansione di FFXIV, ha ricevuto lodi dalla critica fin dalla sua uscita, avvenuta a luglio 2019. L’espansione offre a neofiti e veterani centinaia di ore di contenuti da esplorare, tra cui nuovi scenari mozzafiato, le classi Gunbreaker e Dancer, le razze Hrothgar e Viera, il sistema di Trust e molto altro.