Nuovi dettagli e un artwork dei personaggi dell'ormai ex Star Wars di Visceral

Allo scopo di fare luce sulla recente chiusura di Visceral Games e di raccogliere informazioni sul titolo ambientato nell'universo di Star Wars , nel corso dell'ultima settimana Kotaku ha ascoltato le testimonianze di diversi ex membri della software house e ha riassunto in un articolo odierno tutto ciò che ha scoperto.

Veniamo dunque a sapere che il nome in codice del progetto era "Ragtag", il gioco avrebbe dovuto narrare le vicende di Dodger, personaggio definito come un Han Solo in versione malvivente, e della sua banda, composta da Robie, pistolero e compagno di crimine di Dodger; Oona, la figlia di un boss della malavita, e Buck, veterano e mentore della gang. Ambientato fra Episodio IV: Una nuova speranza e Episodio V: L'Impero colpisce ancora, il titolo avrebbe dovuto focalizzarsi sulle conseguenze scaturite dalla distruzione di Alderaan e raccontare una storia incentrata su famiglie criminali, delinquenti e rapine. "Era la cosa più f*ga che avessi mai visto" ha affermato uno degli intervistati "Amy Hennig ci ha convinti dal primo giorno. Eravamo tutti in fermento". Per quanto riguarda il gameplay, al fine di distaccarsi da altre avventure single player come Uncharted o Tomb Raider, il team aveva pensato di offrire ai giocatori la possibilità di passare da un personaggio all'altro della banda e di dare l'opportunità di sfruttare e modificare l'ambiente circostante allo scopo di distrarre o evitare i nemici. A fondo pagina potete dare un'occhiata a un artwork che raffigura alcuni dei personaggi, compreso Dodger, ovvero l'uomo al centro dell'immagine.