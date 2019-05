Nuovi dettagli su Bayonetta 3 in arrivo la prossima settimana, assicura Kamiya

Sembra ormai passata un'eternità dai Game Awards 2017: durante quell'evento, Reggie Fils-Aime salì sul palco per annunciare l'arrivo di Bayonetta 3 in esclusiva per Nintendo Switch. Da allora sono emerse davvero pochissime informazioni, e non c'è mai stata neppure l'ombra di un gameplay. Per fortuna, sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo.

In risposta al messaggio di un fan, ansioso di scoprire nuovi dettagli sul gioco di PlatinumGames, Hideki Kamiya ha scritto "La prossima settimana, sul sito del gioco", lasciando quindi intendere che presto potremo saperne di più. Il game designer non ha aggiunto altro, pertanto non sappiamo cosa verrà effettivamente mostrato. Che sia finalmente giunto il momento di vedere Bayonetta 3 in azione in un vero e proprio video gameplay? Verranno forniti dettagli sulla data d'uscita? Lo scopriremo tra pochi giorni.

Di recente, Atsushi Inaba ha spiegato che Bayonetta 3 sarà diverso dagli altri due capitoli della serie, dal momento che il team di sviluppo ha optato per un processo di lavorazione differente. Dal'ultima riunione con gli azionisti di Nintendo, invece, sono emerse informazioni poco incoraggianti. L'action game di PlatinumGames non figura tra i titoli in arrivo del 2019, pertanto l'uscita di Bayonetta 3 potrebbe non avvenire prima del 2020.