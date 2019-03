Nuovi Dettagli su Concrete Genie: Ambientazione, Gameplay e supporto Playstation VR

Nel corso della Playstation State of Play di lunedì 25 marzo, Sony ha pubblicato un nuovo Trailer di Concrete Genie, grazie al quale abbiamo potuto fare conoscenza con il protagonista del Gioco.

Al termine dell'appuntamento, Dominic Robilliard, Direttore Creativo presso gli Studi di Pixelopus, ha condiviso alcune interessanti informazioni su questo interessante progetto esclusivo per Playstation 4. L'Autore ci presenta Ash, ragazzo vittima di persecuzioni da parte di alcuni bulli, ma determinato a migliorare il mondo utilizzando la forza della creatività. Per raggiungere questo obiettivo, gli verrà in aiuto un pennello magico "in grado di creare incredibili paesaggi viventi e creature dispettose chiamate Geni".



L'intera vicenda narrata all'interno di Concrete Genie si svolge presso Denska, ex località balneare ora corrotta da una misteriosa Oscurità. Utilizzando l'immaginazione, potremo riempire i muri della Città con le nostre creazioni. I Geni creati da Ash lo supporteranno nella propria missione, fornendogli aiuto per risolvere misteriosi enigmi o per acquisire nuove abilità. Concrete Genie, inoltre, supporterà due modalità su Playstation VR, tramite le quali il Giocatore potrà sperimentare il Gioco da una nuova prospettiva. Queste ultime sono state sviluppate da un Team apposito e Robillard promette presto novità in merito al loro funzionamento.

Per maggiori informazioni in merito a questo intrigante progetto, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro provato di Concrete Genie, all'interno del quale Giuseppe Arace vi accompagna alla scoperta del nuovo progetto videoludico di Pixelopus.