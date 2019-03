Nuovi Dettagli su Dragon Quest 11 S: Gameplay e Contenuti Aggiuntivi e "Voice Drama"

Nuove notizie per gli Utenti Nintendo che attendono la pubblicazione di Dragon Quest 11 S sulla console ibrida della Casa di Kyoto: nel corso della giornata odierna, infatti, Square Enix ha trasmesso in Giappone uno streaming interamente dedicato al Titolo.

Grazie a quest'ultimo, veniamo a conoscenza di alcuni interessanti dettagli in merito alla versione Nintendo Switch del Titolo. Oltre ad offrire ulteriori informazioni sul doppiaggio in lingua giapponese, durante l'appuntamento sono state presentate alcune delle feature aggiuntive di cui godrà Dragon Quest 11 S. A livello di gameplay troviamo, ad esempio:

La possibilità di passare dalla colonna sonora in Orchestra o in Sintetizzatore in qualsiasi momento;

L'item "Horse Bell" - "Campanella del cavallo" permetterà al giocatore di convocare il proprio destriero;

La possibilità di modificare la velocità delle battaglie (Normale/Veloce/Molto Veloce).

Importanti conferme anche sul fronte dei contenuti:ha infatti confermato che lepresenti nella versione 3DS di Dragon Quest 11 saranno trasposte anche nella versione Nintendo Switch, seppur con alcune modifiche. Infine, Yuji Horii, creatore dell'amata serie videoludica, ha annunciato di essere al lavoro su, un "contenuto aggiuntivo scaricabile" tramite il quale dovrebbero essere approfonditi alcuni personaggi. Maggiori dettagli in merito, è stato promesso, saranno condivisi nel mese di giugno.

Ricordiamo ai Lettori che ad ora manca ancora una data di pubblicazione definitiva del nuovo capitolo della Saga su Nintendo Switch, ma Nintendo ha confermato nel mese di febbraio che Dragon Quest 11 S esordirà in Europa nel corso del 2019. Ad ora non sembra essere chiaro se i nuovi contenuti saranno pubblicati anche per le versioni PC e PS4 di Dragon Quest 11.