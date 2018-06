Nuovi dettagli e informazioni per Unravel Two, pubblicate le prime immagini ufficiali

A sorpresa sul palco dell'E3 2018 Electronic Arts ha annunciato e lanciato Unravel Two, ora disponibile per l'acquisto su Playstation 4, PC e Xbox One al prezzo di 19.99 euro. Emergono adesso le prime immagini e i primi dettagli ufficiali.

"Quando tagli i ponti con il passato, si formano nuovi legami. In Unravel Two crei uno Yarny tutto tuo. Poi costruisci relazioni con altri Yarny in partite locali co-op o giocatore singolo, coltivando amicizie e offrendo il tuo sostegno in un viaggio comune. Inizia la tua avventura in una terra fredda e piena di fascino, poi guarda la vita sbocciare intorno a te mentre insegui lo spirito dell’avventura. Immergiti in una coinvolgente storia piena di energia, esuberanza, ispirazione... e mostri. Affronta ogni sfida con positività e ardore per risvegliare il mondo attorno a te e scopri il legame indissolubile dell’amicizia", ci rivela la sinossi ufficiale sul Playstation Store.

"Unravel Two è la storia dei legami che si formano quando tagliamo quello con il passato" afferma Martin Sahlin, Creative Director di Coldwood. "Il nuovo capitolo, come lo fu il primo, è il risultato dell'intreccio della passione del team di sviluppo con un'esperienza di gioco che fa sì che i videogiocatori si imbarchino in un viaggio indimenticabile in compagnia dei loro Yarny. Unravel Two parla dell'amicizia più stretta e di come l'amore e la speranza possano rendere migliore il mondo in cui viviamo". In calce alla notizia, potete osservare i primi screenshot ufficiali.