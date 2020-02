Nuovi dettagli su mosse, capacità e armi di Jill Valentine in Resident Evil 3 Remake

Dalle pagine del PlayStation Blog, gli sviluppatori di Resident Evil 3 Remake approfondiscono gli aspetti legati alle armi, alle mosse e alle capacità di Jill Valentine, la protagonista dell'atteso survival horror di Capcom in arrivo ad aprile su PC, PS4 e Xbox One.

Il ritorno a Raccoon City dell'agente della STARS darà modo agli autori giapponesi di sperimentare delle soluzioni ludiche diverse da quelle che hanno determinato l'esperienza del capolavoro originario e del recente rifacimento di Resident Evil 2.

Nei panni di Jill, ad esempio, avremo a disposizione una nuova mossa per schivare i colpi dei nemici: il funzionamento di questa mossa sarà simile a quello delle parate, ma con la sottile differenza rappresentata dal fatto che potremo sempre correre il pericolo di rotolare direttamente tra le braccia di qualche zombie. La poliziotta che interpreteremo potrà anche eseguire una schivata perfetta per sfuggire dalle grinfie del nemico e attivare una finestra di contrattacco rallentata per aprire il fuoco contro i mostri.

L'arsenale di Jill comprenderà anche un coltello che non si rovinerà come le lame di RE2 Remake, oltre alla possibilità di creare delle munizioni, piazzare delle trappole ambientali e scassinare i lucchetti gialli disseminati per l'ambientazione.

Il lancio di Resident Evil 3 Remake è previsto per il 3 aprile di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'uscita del kolossal horror di Capcom sarà preceduta dall'arrivo di una Demo di RE3 Remake, anche se non si conoscono le tempistiche di pubblicazione, i contenuti accessibili e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce.