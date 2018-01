Nuovi dettagli su New Gundam Breaker per PlayStation 4

ha svelato nuovi dettagli sulle feature del prossimo titolo legato alla serie Gundam. I giocatori dipotranno costruire ilpiù adatto alle proprie esigenze e stile di combattimento usando le parti raccolte durante le battaglie.

Le parti vanno dalle teste agli scudi, dai cannoni alle spade…e tutto quello che c’è in mezzo. Cambiando armi e armature in tempo reale i giocatori possono persino equipaggiare immediatamente parti dei nemici sconfitti – addirittura mentre si è ancora sul campo di battaglia.



Gli scontri contro i Gunpla avversari e i giganteschi boss avverranno su campi di battaglia unici e i giocatori possono unirsi ai propri amici grazie alla modalità coop competitiva online. Squadre di 3 giocatori sfidano altri team per raccogliere più parti possibili. La storia di New Gundam Breaker inizia alla Gunbre High School, un luogo dedicato ad aiutare gli studenti a padroneggiare al meglio i Gunpla.

Il nuovo gioco di Gundam uscirà nel corso del 2018 in Europa in esclusiva su PlayStation 4.