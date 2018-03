Nuovi dettagli su Persona 3/5 Dancing e Persona 5 The Animation ad aprile

ha annunciato che durante il, in programma a Tokyo il 14 e 15 aprile, svelerà alcune novità sulla line-up della serie Persona, con un focus particolare puntato sulla serie anime Persona 5 The Animation

Il 15 aprile Atlus terrà uno show (non sappiamo se verrà trasmesso in streaming, al momento) dedicato a Persona 3 Dancing Moon Night, Persona 5 Dancing Star Night e Persona 5 The Animation, la nuova serie anime basata sul popolare franchise in onda dal prossimo 7 aprile in Giappone.

Lo show sarà presentato dai doppiatori Jun Fukuyama, Aoi Yuuki e dal produttore Kazuhisa Wada. Ricordiamo che Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night sono attesi per il mese di maggio in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation Vita, mentre non ci sono ancora conferme riguardo un possibile arrivo dei due giochi in Occidente.