Nuovi dettagli su Persona 5R arriveranno il 23 marzo

Atlus Japan ha annunciato che nella giornata di domani rivelerà nuovi dettagli su Persona 5R, riedizione del gioco annunciata lo scorso mese di dicembre e attesa per il 2019 in Giappone.

Le nuove informazioni arriveranno al termine della trasmissione di Persona 5 The Animation Stars and Ours, in onda su AbemaTV, Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV e AT-X dalle 12:00 alle 13:00 (ora italiana), possiamo quindi aspettarci maggiori informazioni verso l'ora di pranzo.

Secondo gli ultimi rumor Persona 5R uscirà su PS4 e Switch il prossimo autunno, la fonte però non ha potuto rivelare altro, dunque non sappiamo quali saranno i contenuti di questa versione aggiornata del titolo Atlus.

Secondo la stessa fonte, la compagnia giapponese starebbe anche pensando ad un remake di Persona 3, probabilmente da lanciare prima di Persona 6, progetto che potrebbe vedere la luce solamente su piattaforme Next-Gen come PlayStation 5, anche se molti ritengono probabile l'approdo in esclusiva su Nintendo Switch. Anche in questo caso, ribadiamo come si tratti solamente di speculazioni da prendere con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme o smentite.