Nuovi dettagli sulla storia di Star Wars: Jedi Fallen Order da Respawn

I curatori della pagina ufficiale di StarWars.com hanno pubblicato una nuova scheda dedicata alla Star Wars Celebration di Chicago che contiene delle interessanti informazioni su Star Wars Jedi Fallen Order, con delle anticipazioni riguardanti la premiere dell'atteso progetto di Respawn ed Electronic Arts.

Stando infatti a quanto è possibile leggere sul sito ufficiale dell'iconica serie sci-fi di Guerre Stellari, l'evento che andrà in scena il prossimo 13 aprile vedrà salire sul palco il boss di Respawn Vince Zampella e lo sviluppatore capo Stig Asmussen, assieme a molti altri "ospiti speciali" non meglio specificati che si avvicenderanno per accompagnare le nuove scene di gioco tratte dal prossimo kolossal videoludico di EA basato su Star Wars.

Sempre da questa scheda apprendiamo inoltre "come Respawn e Lucasfilm abbiano collaborato a questa originale storia di Star Wars, seguendo il viaggio di un giovane Padawan nei Tempi Oscuri al seguito dell'Ordine 66", con delle sorprese riguardanti, molto probabilmente, la finestra di commercializzazione indicativa e un approfondimento sulla storia e sui personaggi che la animeranno. Lo stesso Avellone, d'altronde, ci aveva promesso una notizia bomba.

Appuntamento al prossimo 13 aprile, quindi, per scoprire insieme a noi tutte le novità su Star Wars: Jedi Fallen Order.