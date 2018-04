Nuovi dettagli sul gameplay di My Hero One's Justice

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi maggiori dettagli e caratteristiche di gioco di My Hero One's Justice: tra i nuovi contenuti svelati, il Villain of the Day e il Sidekick System.

Il leader della lega dei Villain è Tomura Shigaraki! Usando la sua Unicità Decomposizione, farà marcire i propri avversari e non esiterà a distruggere chiunque osi bloccargli la strada... Per ogni colpo consecutivo della sua abilità speciale, darà inizio a un conto alla rovescia per decidere il destino dell’avversario! Andando a segno con questo attacco speciale per quattro volte di fila, annullerà automaticamente tutti i PV dell’avversario!

Inoltre, è stato svelato anche il Sidekick System. In questa nuova funzionalità, i giocatori collaboreranno con due spalle in una battaglia per volgere l’esito dello scontro a proprio favore! Potranno abbinarsi a un personaggio a propria scelta e con un pulsante riceveranno un supporto da loro. È un modo perfetto per aumentare le proprie possibilità di vittoria creando combo davvero devastanti!

My Hero One's Justice sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital tramite Steam e altri distributori.