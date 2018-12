Nuovi dettagli sul gioco da tavolo di Metal Gear Solid

Dopo il teaser della settimana scorsa, IDW Games ha svelato nuovi dettagli su Metal Gear Solid The Board Game, gioco da tavolo basato sull'acclamata serie targata Konami.

Realizzato da IDW Games in collaborazione con Konami, il gioco proporrà missioni stealth in singolo e in cooperativa, con i giocatori chiamati a vestire i panni di popolari personaggi come Solid Snake, Meryl Silverburgh, Dr. Hal Otacon Emmerich e Gray Fox, ognuno dotato di un proprio set di abilità.

Non ci sono al momento altri dettagli sulle dinamiche di gioco, IDW fa sapere che Metal Gear Solid The Board Game sarà mostrato all'E3 2019 e ad altre fiere nel corso del prossimo anno, tra cui Origins Game Fair, Dice Tower Con, San Diego Comic-Con e Gen Con, il lancio è previsto indicativamente tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020.