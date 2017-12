Nuovi dettagli sull'arrivo dei giochi Wii su NVIDIA Shield

Come sappiamo, i primi titoli Wii persono disponibili in Cina: tra i giochi del catalogo GeForce Now sono infatti stati annunciati. L'accordo tra le du compagnie è limitato al mercato cinese ma oggi emergono nuovi dettagli in merito...

Secondo quanto riportato da un un utente di Reddit che sostiene di lavorare per la division asiatica di NVIDIA, i giochi Wii non girerebbero tramite la piattaforma GeForce Now bensì si tratterebbe di app "rimasterizzate" capaci di girare nativamente sull'hardware di Shield.

Al momento purtroppo è difficile saperne di più, la fonte non ha specificato ulteriori dettagli e le divisioni cinesi di Nintendo e NVIDIA non hanno comunicato nulla a riguardo, restiamo quindi in attesa di informazioni più precise.