Cyberpunk 2077: il Lead Cinematic Animator discute di Armi e Combat System

Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i giochi più attesi dall'ampia Community dei videogiocatori. Purtroppo, il Titolo è ancora privo di una data d'uscita, tuttavia, CD Projekt Red sta progressivamente rilasciando nuove, interessanti informazioni.

In particolare, nel corso di una recente intervista concessa alla Redazione di Jeuxactu, Maciej Pietras, Lead Cinematic Animator presso la Software House, ha discusso di diversi aspetti del Gioco. Particolarmente interessanti, le considerazioni condivise dallo sviluppatore in merito alle armi che saranno utilizzabili dai giocatori all'interno di Cyberpunk 2077.

Interrogato in merito dalla Redazione del portale videoludico francese, Pietras ha infatti dichiarato: "All'interno della demo, in effetti avete potuto vedere numerosi tipi di armi e differenti sistemi di combattimento". Questi ultimi, sottolinea lo Sviluppatore, saranno fortemente legati al tipo di personaggio che il videogiocatore andrà a plasmare tramite le proprie scelte. Per quanto riguarda le armi disponibili, Pietras afferma: "Voi potrete scegliere tra armi tecnologiche, armi pesanti ed armi intelligenti e ciascuna tra queste vi permetterà di affrontare il gioco in numerose maniere differenti".



Il Combat System di Cyberpunk 2077 si preannuncia dunque decisamente ricco. Tra le armi già viste in azione nel corso della Demo, Pietras ricorda la le "Mantis Blades", mentre, tra le armi non ancora mostrate al pubblico, cita la Katana. Che ne dite, siete curiosi di saperne di più?