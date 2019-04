Nuovi dettagli e trailer italiano di Sword Art Online Alicization Lycoris

Bandai Namco svela oggi nuovi dettagli su Sword Art Online Alicization Lycoris, annunciato nel fine settimana e in arrivo su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Basato sulla terza stagione dell’adattamento anime del più grande arco narrativo del franchise, Sword Art Online Alicization Lycoris include una storia emozionante e fedele all’anime originale, supervisionata dal celebre autore Reki Kawahara. Sword Art Online Alicization Lycoris è ambientato nel mondo fantasy-medievale dell’arco Alicization con i giocatori che potranno così impugnare grandi spade, incontrare cavalieri e affrontare creature mitologiche.

Questo nuovo capitolo si svolgerà in una misteriosa terra virtuale, l’Underworld. I giocatori vestiranno i panni di Kirito con cui visiteranno il nuovo regno, incontrando il suo amico, Eugeo. Presto intraprenderanno una missione per salvare Alice, una loro amica d’infanzia che è scomparsa dopo aver violato le leggi dell’Underworld.

“Sword Art Online Alicization Lycori includerà nuove esperienze di gioco rispetto a quelle viste nei titoli di SAO precedenti, risultando un titolo imperdibile sia per i fan che per i nuovi giocatori", ha dichiarato Yosuke Futami, produttore di Bandai Namco Entertainment Inc. “Lycoris è un termine preso in prestito dal dizionario botanico, infatti, la Lycoris Radiata è un fiore splendido, che simboleggia la perdita, la separazione, il ricongiungimento e la passione, tutti elementi che si adattano perfettamente alla storia dell’arco Alicization!”.