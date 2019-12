Nuovi dettagli e una valanga di immagini per Fairy Tail

Buone notizie per chi attende l'arrivo del videogioco di Fairy Tail, dato che Koei Tecmo e gli sviluppatori di Gust hanno appena aggiornato il sito ufficiale con nuove informazioni e tantissime nuove immagini, che mostrano anche alcuni nuovi personaggi giocabili.

Si tratta di Laxus Dreyar, Mirajane Strauss e Jellal Fernandes, che possiamo ammirare nei primi screenshot a loro dedicati, e anche in azione durante il gioco, in particolare con il sistema di comunicazioni presente in-game.

Come confermato dal publisher e dagli sviluppatori, nel gioco di Fairy Tail vedremo diversi tipi di interazioni tra i personaggi pensate apposta per il videogioco, e oltre alla storia principale ci saranno delle storie originali individuali. Completando queste ultime, il "Character Rank" del personaggio relativo salirà, e potrà apprendere nuove skill da usare in battaglia.

Nel gioco saranno presenti anche delle conversazioni tra i personaggi, che serviranno ad aumentare il legame tra di loro. Se due personaggi combattono nello stesso party, il loro rapporto si farà sempre più stretto, dando origine a questo tipo di conversazioni.

La data d'uscita di Fairy Tail è fissata per il 19 Marzo 2020 su PC via Steam, su PlayStation 4 e su Nintendo Switch. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Fairy Tail.