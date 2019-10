Nuovi driver NVIDIA Game Ready ottimizzati per Call of Duty Modern Warfare

Mancano pochi giorni all'uscita dell'attesissimo Call of Duty Modern Warfare e i giocatori GeForce saranno Game Ready il giorno del lancio grazie al nuovo driver NVIDIA Game Ready per Modern Warfare. Questo driver offre anche la migliore esperienza per The Outer Worlds.

Call of Duty come non l’avete mai visto prima

NVIDIA è il partner ufficiale per PC per Call of Duty Modern Warfare, e stiamo lavorando sodo per offrire ai giocatori GeForce l'esperienza Call of Duty definitiva su PC. NVIDIA ha lavorato fianco a fianco con Activision e Infinity Ward per portare il real time ray-tracing, NVIDIA Ansel e NVIDIA Highlights al gioco già dal primo giorno del suo rilascio.

Inoltre, i giocatori in cerca di aggiornamento possono usufruire del bundle GeForce RTX Call of Duty Modern Warfare, grazie al quale, per un periodo di tempo limitato, i giocatori riceveranno gratuitamente Call of Duty Modern Warfare con l'acquisto di una scheda grafica, laptop o desktop equipaggiati con GPU GeForce RTX. L’offerta è valida fino al 18 novembre 2019.

Game Ready per The Outer Worlds

Questo driver fornisce anche tutte le ottimizzazioni delle prestazioni e la massima stabilità per The Outer Worlds. The Outer Worlds è l'ultimo titolo di Obsidian Entertainment, creatore di giochi molto amati, come Star Wars Knights of the Old Republic II The Sith Lords e Fallout New Vegas.