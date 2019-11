Nuovi driver NVIDIA Game Ready ottimizzati per Quake II RTX e Halo Reach

NVIDIA ha pubblicato la versione 1.2 di Quake II RTX, offrendo miglioramenti alla resa grafica di questo classico del 1997. L’azienda rende disponibile al download anche un nuovo driver Game Ready per Halo Reach, che aggiunge anche il supporto per Image Sharpening nei giochi OpenGL e Vulkan.

Quake II RTX offre una resa grafica ancora migliore

La nuova versione 1.2 di di Quake II RTX, include numerosi elementi che migliorano la qualità dell'immagine nel già straordinario gioco targato NVIDIA LightSpeed Studios. Di seguito alcuni dei miglioramenti grafici che i giocatori vedranno inclusi nell'aggiornamento:

Oltre 400 nuove texture per migliorare la qualità generale dell'immagine nel gioco.

L'acqua è migliorata, con il rendering dei raggi divini sottomarini e la visualizzazione dei raggi divini in riflessi e rifrazioni. Ciò migliora il realismo e l'illuminazione dei dettagli circostanti.

La grafica in ray tracing e tempo reale viene mostrata su monitor di sicurezza e altri display, migliorando il grado di dettaglio e d'immersione della scena.

I riflessi ricorsivi (ovvero quelli che si riflettono a loro volta su altri riflessi) vengono reindirizzati su determinate superfici, creando un effetto che ricorda quello di una sala di specchi.

La resa grafica del vetro è stata migliorata, insieme alla resa di riflessi, rifrazioni e raggi divini attraverso il vetro. Abbiamo anche introdotto una nuova impostazione opzionale che migliora ulteriormente la qualità di questo specifico aspetto grafico.

Numerose modifiche e miglioramenti per ridurre il rumore delle immagini e altre funzioni di rendering per elevare la qualità degli scenari proposti.

Driver per Halo Reach

Il nuovo driver Game Ready di NVIDIA per Halo Reach ottimizzerà l’esperienza di gioco nella prima versione per PC della Halo della Master Chief Collection. Il nuovo driver aggiunge anche il supporto per il già menzionato aggiornamento Quake II RTX e il rilascio del supporto di nitidezza dell'immagine del pannello di controllo NVIDIA per i giochi OpenGL e Vulkan.

Image Sharpening arriva per i titoli OpenGL e Vulkan

Un altro aspetto importante dei driver NVIDIA Game Ready è che vengono spesso utilizzati come meccanismo di consegna per aggiungere nuove funzionalità per i nostri utenti GeForce. Questo driver Game Ready aggiunge il supporto per la funzione di nitidezza delle immagini del pannello di controllo di NVIDIA ai titoli OpenGL e Vulkan. La funzione Image Sharpening (di nitidezza delle immagini) consente ai giocatori di GeForce di migliorare la chiarezza e la nitidezza dei giochi e di eseguire facilmente l'upscaling. Con questo nuovo driver Game Ready, i giocatori possono godere di tale funzionalità praticamente in tutti i giochi disponibili.