Nuovi Drop per la Beta di Valorant oggi su Twitch, tutti gli appuntamenti del 9 aprile

La programmazione odierna del canale Twitch di Everyeye.it è davvero ricchissima, con una serie di trasmissioni in onda come di consueto dalle prime ore della mattina e fino alla tarda serata.

Alle 10:00 Francesco ci terrà compagnia fino a mezzogiorno con una nuova puntata di Colazione con Everyeye, alle 13:00 spazio a DOOM Eternal (Battlemode) mentre alle 15:00 continua la (dis)Comfort Zone di Resident Evil 3 Remake.

Alle 17:00 riscopriamo The Last of Us, in attesa dell'appena rinviato The Last Of Us Parte 2. Alle 19:00 torna Il Green con Call of Duty Warzone mentre alle 20:00 commentiamo le principali novità della settimana con 7 Giorni, il rotocalco di Everyeye. Alle 21:00 Giorno Gaming sarà in diretta con la Closed Beta di Valorant, vi ricordiamo che i Twitch Drops saranno attivi e dunque alcuni spettatori particolarmente fortunati potranno ricevere l'accesso alla fase di test seguendo la trasmissione.

Vi aspettiamo dunque sul canale Twitch di Everyeye.it, ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, sarete così assolutamente certi di non perdere neanche una diretta.