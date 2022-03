PSVR2 Developer Showcase e Nintendo Indie World la prossima settimana?

Non solo State of Play, a quanto pare ci sarebbero diversi eventi a tema videoludico in arrivo nelle prossime settimane, stando a quanto dichiarato dall'insider The Marmolade sul server Discord di Account NGT, leaker celebre per aver svelato in anteprima l'esistenza di Star Wars Eclipse di Quantic Dream.

The Marmolade ha svelato prima di tutti la data dello State of Play dedicato a Hogwarts Legacy e per questo il suo nome ha guadagnato credibilità. La lista riportata di seguito include alcuni degli eventi apparentemente in programma tra marzo e i mesi estivi:

17 Marzo: Hogwarts Legacy State of Play

22 Marzo: PlayStation VR2 Developer Showcase

23 Marzo: Nintendo Indie World Showcase

Aprile: Gotham Knight Press Event

Maggio: NetherRealm Studios Showcase

Giugno: Suicide Squad Showcase/Press Event

Luglio/Agosto: Final Fantasy 30th Anniversary Showcase

La prossima settimana sarebbero quindi due eventi interessanti, oltre ad un misterioso PlayStation VR2 Developer Showcase (evento probabilmente non destinato al pubblico), Nintendo trasmetterà un Indie World Showcase e in effetti si parla di un nuovo Nintendo Direct imminente, al momento però non ci sono conferme.

Ad aprile spazio all'evento stampa di Gotham Knights mentre a maggio NetherRealm dovrebbe presentare il suo nuovo progetto, qualcosa che lascerà tutti stupefatti, secondo la fonte. A giugno spazio a Suicide Squad Kill The Justice League (anche se le tempistiche sembrano strane, considerando che Suicide Squad potrebbe essere stato rimandato al 2023) e infine si parla di un evento estivo dedicato ai 30 anni di Final Fantasy, in realtà un errore di battitura dal momento che la serie festeggia quest'anno il trentacinquesimo anniversario.