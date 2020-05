I nuovi Game Ready Driver di NVIDIA aprono le porte a DirectX 12 Ultimate

NVIDIA ha pubblicato la nuova versione dei Game Ready Driver ottimizzata per i prossimi giochi in uscita tra cui Valorant e si prepara ad accogliere le nuove funzioni che verranno implementate con le DirectX 12 Ultimate.

La versione 446.14 WHQL di NVIDIA Game Ready Driver è stata ottimizzata per il recentissimo May 2020 update di Windows 10 (disponibile da oggi per il download). Come dichiarato dalla stessa società infatti: "I Game Ready Drivers offrono la migliore esperienza di gioco per tutte le principali novità. Prima del lancio di un nuovo titolo il nostro team dei driver lavora fino all'ultimo minuto per garantire che tutte le modifiche alle prestazioni e la correzione dei bug siano incluse nell'esperienza sin dal day one".

NVIDIA ha poi specificato: "Il nuovo aggiornamento di Windows offre una vasta gamma di funzionalità che vanno dalla temperatura della GPU nel Task Manager all'introduzione della nuova API grafica DirectX12 Ultimate". Insomma, i nuovi driver aprono le porte alle ultime tecnologie grafiche che vedremo presto su Xbox Series X come il DirectX Raytracing, il VRS, mesh shaders e il sampler feedback.

I driver includono inoltre le ottimizzazioni per Valorant, Minecraft Dungeons, Crucible e Disintegration oltre ad una serie di correzioni varie.