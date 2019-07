Nuovi Games with Gold e sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360

A partire da oggi sono disponibili i due nuovi Games with Gold di luglio 2019, inoltre partono oggi i Deals with Gold della settimana, gli sconti sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360 riservati agli abbonati Xbox LIVE Gold.

Nello specifico, si tratta di Big Crown Showdown e Meet The Robinsons, il primo disponibile fino al 15 agosto mentre il secondo scaricabile fino al 31 luglio. Per tutto il mese in corso sarà inoltre possibile scaricare gratis anche Inside, secondo gioco degli autori di Limbo.

Per quanto riguarda invece i Deals with Gold, questi resteranno disponibili fino al 23 luglio, tra i giochi in offerta troviamo GRIP Combat Racing, Bond of the Skies, Home Sweet Home, A Plague Tale Innocence, Bleed 2, The Talos Principle, GTA V, Split/Second, L.A. Noire, Max Payne 3 e Disney Universe. Per l'elenco completo vi rimandiamo al sito ufficiale offerte Xbox One.