Nuovi giochi di agosto 2021: da Ghost of Tsushima Director's Cut a Psychonauts 2

Sono tante le uscite che ci delizieranno nel mese di agosto: da Ghost of Tsushima Director's Cut a Psychonauts 2, passando per Baldo, Humankind, Naraka Bladepoint, 12 Minutes e No More Heroes 3.

Nel corso del mese appena iniziato, gli appassionati di videogiochi potranno sfuggire alla canicola estiva trovando rifugio nelle fresche esperienze digitali di titoli estremamente variegati. I piatti forti dell'offerta agostana sono certamente rappresentati dall'esplorazione dell'Isola di Iki della Director's Cut di Ghost of Tsushima su sistemi PlayStation e dal folle viaggio da compiere nella dimensione platform di Psychonauts 2.

Parallelamente all'arrivo dell'espansione dell'action free roaming di Sucker Punch e dell'avventura psichedelica di Double Fine assisteremo poi all'arrivo di Baldo, l'ultima fatica digitale che gli sviluppatori italiani del Naps Team hanno confezionato traendo spunto dalle opere dello Studio Ghibli e dall'epopea di Link nella serie di The Legend of Zelda.

Ad agosto sarà possibile immergersi anche nelle atmosfere thrilling di 12 Minutes, non prima però di cimentarsi nelle pazze sfide di No More Heroes 3 e di partire alla conquista del mondo assumendo il controllo di una delle tante Civilità di Humankind. Ci attende quindi un mese particolarmente intenso, come possiamo intuire ammirando il nuovo video che abbiamo confezionato per l'occasione.