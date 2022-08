Nuovi giochi di agosto 2022: le uscite del mese tra agnellini sacrificali e open world esplosivi

Agosto è il mese di Saints Row ma non solo. Per combattere l'afa estiva possiamo infatti contare su una rinfrescante ventata di nuove uscite tra open world esplosivi, avventure con agnellini sacrificali e ambiziosi gestionali.

Il piatto forte del mese, come detto, è rappresentato dal reboot dell'iconico sparatutto free roaming di Deep Silver e Volition. Il nuovo capitolo di Saints Row promette di offrirci un'esperienza di gioco estremamente frenetica e personalizzabile, merito del generoso sistema di creazione dei personaggi e della pletora di customizzazioni, armi, equipaggiamenti e veicoli da sbloccare portando paura e delirio per le strade di Santo Ileso.

L'offerta videoludica agostana abbraccia anche altre esperienze open world, come quella offerta dalla versione PC di Marvel's Spider-Man. Dalla scena indie arriva anche uno dei titoli più attesi e, al tempo stesso, più "blasfemi" degli ultimi mesi: ci riferiamo ovviamente a Cult of the Lamb, l'avventura di Devolver Digital che vedrà gli utenti interpretare un agnellino chiamato a divulgare il Verbo di un'oscura entità desiderosa di acquisire nuovi adepti.

C'è tanta carne al fuoco anche per gli amanti di gestionali, basti citare in tal senso il già avvenuto lancio (anche su Xbox Game Pass) del "simulatore universitario" Two Point Campus e il semaforo verde che si accenderà presto sui circuiti digitali di F1 Manager 2022. Particolarmente interessante, specie per i fan di JRPG (ma non solo), è anche l'approdo in Occidente di Soul Hackers 2, l'avventura ruolistica di Atlus legata alla serie di Megami Tensei.