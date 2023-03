Nuovi giochi aprile 2023: Dead Island 2, Star Wars Jedi Survivor, Horizon Burning Shores

Concluso il primo trimestre del 2023, il mese di aprile porta con sé un carico a dir poco variegato di promettenti produzioni videoludiche. Ad attirare gli sguardi degli appassionati di Guerre Stellari, troviamo l'atteso Star Wars Jedi: Survivor, per i nostalgici degli zombie, spazio invece a Dead Island 2, mentre dall'immaginario di H.P. Lovecraft prendono forma Sherlock Holmes The Awakened e The Last Case of Benedict Fox.

Minecraft Legends e Ghostwire: Tokyo si preparano all'esordio in casa Microsoft, mentre il DLC Burning Shores di Horizon: Forbidden West si appresta a debuttare su PS5. Ad arricchire l'offerta, una ricchissima selezione di produzioni Indie. Ecco dunque i nuovi videogiochi di aprile 2023: in quali universi digitali vi immergerete nelle prossime settimane?

Road 96 Mile 0

Genere: Avventura grafica

Data di uscite: 4 aprile

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Ambientato nei mesi immediatamente antecedenti all'inizio di Road 96, il prequel confezionato da DixArt riporta i giocatori entro i confini di Petria. Con Road 96: Mile 0, però, gli autori non propongono un secondo viaggio on the road, ma una narrazione più intima, che segue l'evolversi del rapporto di amicizia che lega Zoe (già apparsa in Road 96) e Kaito (già apparso in Lost in Harmony). Sul fronte del gameplay, l'avventura grafica propone un ricco sistema di scelte, che andrà a influire sull'evoluzione e l'epilogo della vicenda. Spazio anche a nuove soluzioni di gameplay, con sequenze surreali da vivere a ritmo di musica. Per maggiori dettagli, potete trovare sulle pagine di Everyeye la nostra prova di Road 96: Mile 0.

Sherlock Homes The Awakened

Genere: Avventura

Data di uscita: 11 aprile

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

A metà strada tra remake e nuova esperienza, Sherlock Holmes: The Awakened si presenta come un rifacimento dell'omonimo titolo del 2006, arricchito però da una componente narrativa inedita, che trasforma l'avventura nel seguito ideale di Sherlock Holmes: Chapter One. Per l'occasione, il mondo di Arthur Conan Doyle si fonde all'orrore cosmico di H.P. Lovecraft, per una rievocazione del mito di Cthulhu ambientata nel 1882. Per non farvi trovare impreparati a vestire i panni del più celebre detective del mondo, potete scovare ulteriori indizi nella nostra prova di Sherlock Holmes: The Awakened.

Tron Identity

Genere: Avventura grafica

Data di uscita: 11 aprile

Piattaforme: PC, Nintendo Switch

Dopo aver fatto capolino nella serie di Kingdom Hearts, l'universo di Tron torna a essere protagonista di un'avventura videoludica dedicata dal sapore sci-fi. In forma di visual novel, Tron: Identity vede i giocatori impegnati in un'indagine suggestiva, tra server, programmi amici e ostili e una buona dose di mistero. Scelta dopo scelta, il mondo di Tron: Identity muterà, sino al raggiungimento di uno dei possibili epiloghi.

Hunt the Night

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 13 aprile

Piattaforme: PC

Tra gli Indie più intriganti del mese, riserviamo una menzione a Hunt the Night, Action Adventure in pixel art firmato da Moonlight Games. In un costante alternarsi di genesi ed estinzione, il genere umano sorge con l'alba, per poi andare incontro alla distruzione col calare delle tenebre. A quanto pare, però, il culto degli Stalker ha trovato un modo per sfruttare a proprio vantaggio la notte. Nei panni di Vesper, i giocatori di Hunt the Night possono scoprire una lore di stampo dark fantasy, associata a una sfida impegnativa e a inquietanti boss fight.

Disney Speedstorm

Genere: Racing arcade

Data di uscita: 18 aprile

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

L'immaginario della casa di Topolino si riunisce sui circuiti di Disney Speedstorm, racing di stampo arcade che si inserisce nel filone di produzioni nate sulla scia dell'inarrestabile successo della serie Mario Kart. A caratterizzare la produzione di Gameloft è un cast di protagonisti d'eccezione, provenienti tanto dai Classici Disney quanto dai mondi di Pixar o dalla saga de I Pirati dei Caraibi. In Disney Speedstorm è possibile sfrecciare in pista in solitaria, oppure impegnarsi in sconti multiplayer in locale o online.

Minecraft Legends

Genere: Action, Strategico

Data di uscita: 18 aprile

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Nato da una collaborazione tra Mojang e Blackbird, Minecraft Legends propone una declinazione inedita dell'ormai celebre universo a cubetti. Esperienza che fonde elementi action e approccio strategico, la produzione Microsoft libera la creatività dei giocatori all'interno di un mondo minacciato da un'invasione di Pingling. Battaglie su larga scala attendono in Minecraft Legends, con la community che potrà affidarsi a un ricco comparto multigiocatore, sia cooperativo sia competitivo. Il tutto fruibile al day one su Xbox Game Pass.

Stray Blade

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 20 aprile

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S

La leggendaria valle di Acrea è la tomba immortale che imprigiona il protagonista di Stray Blade. Dopo aver scoperto questa terra mitologica, il giocatore è infatti andato incontro alla morte. Ad anni di distanza e senza ragione apparente, il nostro cavaliere torna a camminare tra i vivi, ma senza potersi allontanare da Acrea. Con l'obiettivo di riconquistare la libertà perduta, gli avventurieri di Stray Blade sono costretti a fronteggiare imponenti avversari, tra divinità e rovine di civiltà perdute. Al suo fianco il protagonista avrà Bojo, un fedele e feroce lupo. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra prova di Stray Blade.

Dead Island 2

Genere: Action

Data di uscita: 21 aprile

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One

La Città degli Angeli è stata invasa dagli zombie e ora Los Angeles è più conosciuta come HELL-A. La propagazione di un virus ha costretto l'area a una quarantena rigorosa, presidiata dall'esercito. Quando anche le forze armate sono costrette a ritirarsi, il futuro resta nelle mani di uno sparuto gruppo di esseri umani immuni. In vista di una nuova invasione zombie, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra prova di Dead Island 2.

Strayed Lights

The Last Case of Benedict Fox

Star Wars Jedi Survivor

Action, Adventure25 aprilePC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo SwitchAvventura, Strayed Lights si presenta come un action adventure in cui l'esplorazione si alterna a scontri dinamici e carichi di ritmo. Nei panni di una entità composta di luce, i giocatori dovranno fronteggiare imponenti creature ostili e demoni interiori.Ad arricchire l'esperienza, troviamo le musiche di Austin Wintory, già compositore per Journey, ABZÛ e The Banner Saga.Action Adventure27 aprilePC, Xbox Series X|S, Xbox One, The Last Case of Benedict Fox rappresenta uno degli Indie più promettenti in arrivo in questa prima metà dell'anno. Nei panni dell'omonimo indagatore dell'incubo Benedict Fox, i giocatori dovranno fare luce sull'omicidio di una coppia e la scomparsa del loro figlio neonato.Sullo sfondo di una imponente magione gotica, il protagonista si ritrova attorniato da cultisti e creature infernali, supportato - oltre che da un variegato arsenale - dal demone a cui è vincolato. Nel ricordarvi che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di The Last Case of Benedict Fox , ricordiamo che l'esclusiva Microsoft troverà spazio nel catalogo disin dal day one.

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 28 aprile

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, PC

Dopo il successo riscosso con Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn Entertainment torna a esplorare la Galassia Lontana Lontana con un attesissimo sequel. Nel secondo capitolo della serie, Cal Kestis non è più un padawan inesperto e spaventato, ma un vero Jedi, consapevole della propria Forza e determinato a difendere i valori del suo ordine scomparso. Nuovi stili di combattimento a base di spada laser e abilità speciali sono descritti nella nostra anteprima di Star Wars Jedi: Survivor.

Altri videogiochi in uscita ad aprile 2023

Creed Rise to Glory Championship Edition: 4 aprile

Meet Your Maker: 4 aprile

GrimGrimoire OnceMore: 4 aprile

Moviehouse: 5 aprile

Batora Lost Haven per Nintendo Switch: 6 aprile

Curse of the Sea Rats: 6 aprile

Ravenswatch: 6 aprile

EA Sports PGA Tour: 7 aprile

Murderous Muses: 12 aprile;

Beyond the Long Night: 13 aprile

Voodolls: 13 aprile

Mega Man Battle Network Legacy Collection: 14 aprile

Suffer the Night: 17 aprile

God of Rock: 18 aprile

Puzzle Quest 3: 18 aprile

Shattered Heaven: 19 aprile

Tin Hearts: 20 aprile

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp: 21 aprile

Mia and the Dragon Princess: 21 aprile

Afterimage: 25 aprile

Trinity Trigger: 25 aprile

Desta: The Memories Between: 26 aprile

Honkai: Star Rail: 26 aprile

Nuclear Blaze: 28 aprile

Welcome to Goodland: 28 aprile

Porting, riedizioni e DLC

Ghostwire Tokyo 12 aprile

Piattaforme: Xbox Series X|S

Dopo l'esordio console in esclusiva su PS5, Ghostire: Tokyo trova spazio anche su Xbox Series X|S. Ultima creazione firmata da Shinji Mikami presso Tango Gameworks, l'Action a sfondo sovrannaturale conduce i giocatori in una Tokyo spettrale, in cui inquietanti creature hanno preso il posto del genere umano. Grazie all'ingresso di Bethesda nella famiglia dei Microsoft Game Studios, il porting esordisce al day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Per magiori dettagli, potete consultare la nostra recensione di GhostWire: Tokyo.

Monster Hunter Rise Sunbreak 28 aprile

Piattaforme: PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One

Dopo l'esordio su PC e Nintendo Switch, l'espansione di Monster Hunter: Rise arriva ora anche su console Sony e Microsoft. Ambientato oltre i mari del gioco base, il corposo DLC conduce i Cacciatori sulle sponde dell'avamposto di Elgado, dove imponenti esemplari di Malzeno, Lunagaron e Garangolm minacciano l'equilibrio della regione. Apprezzatissimi da pubblico e critica, i contenuti dell'espansione sono analizzati nel dettaglio nella nostra recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Horizon Forbidden West Burning Shores 19 aprile

Piattaforme: PS5

La storia di Horizon: Forbidden West si prepara a proseguire su PS5 con il lancio del DLC Burning Shores. Ancora una volta nei panni di Aloy, i giocatori potranno superare i confini dell'Ovest Proibito, per raggiungere l'area delle Rive Ardenti. A sud delle terre dei Tenakht, in quella che una volta era Los Angeles, possenti eruzioni vulcaniche fanno da sfondo all'apparizione di macchine inedite, tra nuove storie e personaggi.