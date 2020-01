Nuovi giochi: arrivano Monster Hunter World Iceborne per PC e AO Tennis 2

La settimana appena iniziata propone una serie di nuove uscite per tutte le principali piattaforme: dopo la pausa natalizia tornano ad affacciarsi sul mercato nuovi giochi AAA e AA, in attesa delle grandi produzioni in arrivo a metà e fine mese.

Lunedì 6 gennaio

Ultimate Racing 2D | Switch

Blackmoor 2 | Switch

Invisible Fist | Switch

Wienne | PC

Araha: Curse Of Yieun Island | PC

Chameleon | PC

Dumb Fight | PC

Hero Mini Maker | PC

Martedì 7 gennaio

Cursed Caves | PC

Chico | PC

AVABEL Online | PC

Mercoledì 8 gennaio

IN-VERT | Xbox One

Regions of Ruin | Xbox One

Dragon Sinker: Descendants of Legend | Xbox One

Animal Friends | Xbox One

Refuge | PC

Talshard | PC

Giovedì 9 gennaio

AO Tennis 2 | PC

Monster Hunter Iceborne | PC

140 | Switch

Cooking Tycoons - 3 in 1 Bundle | Switch

THOTH | Switch

Pieces Of Me: Northbound | PC

The White Door | PC, Mac

Mythic Ocean | PC

Nuclear Arms Race | PC

Pinball Universe | PC

Flirt Balls | PC, Mac

Venerdì 10 gennaio

Craftica | PC, Mac

Aborigenus | Switch

Technosphere | Switch

Drunk-Fu: Wasted Masters | Switch

Orbitblazers | PC

Coffee Break | PC

The Blind Prophet | PC

Dusk Warlocks | PC

Sabato 11 gennaio

Angry Food | PC

ACCEL-X | PC

Tra le novità più rilevanti segnaliamo l'arrivo di Monster Hunter World Iceborne su PC (via Steam) e AO Tennis 2 su tutte le piattaforme, entrambe le uscite sono previste per giovedì 9 gennaio. Per il resto citiamo numerosi titoli indie come Coffee Break, Nuclear Arms Race, Regions of Ruin e Blackmoor 2.