Nuovi giochi: arrivano Ratchet & Clank Rift Apart, Ninja Gaiden e FF7 Remake per PS5

Inizia una nuova settimana ed è arrivato il momento di dare una occhiata alle principali uscite dei prossimi sette giorni. Le novità non sono tantissime ma ci sono veri e propri pezzi da novanta in uscita, tra cui ovviamente Ratchet & Clank Rift Apart.

Si inizia martedì 8 giugno con Backbone (gratis su Xbox Game Pass), Chivalry 2 e Edge of Eternity e Neptunia Reverse. Il 9 giugno sarà la volta di Phantasy Star Online 2 New Genesis per Xbox e PC ma è alla fine della settimana che arrivano le produzioni più importanti.

Il 10 giugno i possessori di PS5 potranno mettere le mani su Final Fantasy VII Remake Intergrade e Ninja Gaiden Master Collection (include Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge con tutti i DLC) mentre l'11 giugno usciranno Laboratorio di Videogiochi per Nintendo Switch, Ratchet & Clank Rift Apart e Guilty Gear Strive.

Difficile trovare motivi per lamentarsi, ci avviciniamo all'estate e il calendario delle nuove uscite inizia a ridursi gradualmente ma la qualità dei nuovi lanci resta altissima come dimostrano l'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart e Final Fantasy VII Remake Intergrade, due tra i titoli più attesi della prima metà del 2021.