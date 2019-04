Ecco i nuovi giochi in arrivo su PS4 questa settimana

Se avete letto la nostra recensione di Mortal Kombat 11 e la recensione di Days Gone, nelle vostre console probabilmente saranno quasi irremovibili in questo periodo i dischi dei due suddetti giochi. Ciò però non significa che non siano in arrivo altri interessanti titoli.

Bird Box è il primo titolo di cui ci occupiamo oggi: si tratta di un'avventura che viene definita "difficile ma rilassante" in cui voleremo nei panni di un uccello. Se amate invece l'azione pixellosa, ecco Black Paradox, uno sparatutto roguelite dove dovremo sopravvivere a ondate di nemici rigorosamente in pixel art.

Bomb Chicken è invece un action puzzle platformer piuttosto particolare, in cui impersoneremo per l'appunto un pollo, capace di deporre delle bombe. Dall'azione ovo-esplosiva passiamo poi al pugilato con BoxVR, che cercherà di farci sudare a suon di musica e boxe, appunto, con tanto di contatore per le calorie consumate!

In Crashbots invece prenderemo il controllo di alcuni robot per testarne le capacità in termini di agilità, combattimento e resistenza, in arene piene di ostacoli e trappole. The End is Nigh è invece un titolo post-apocalittico, in cui impersoneremo Ash, una delle... "cose", sopravvissute alla fine del mondo.

Sullo stesso genere, più o meno, è Fade to Silence, ambientato in un mondo post-apocalittico sottozero, in cui bisogna sconfiggere i nemici, ma anche i pericoli della natura stessa.

Completano il quadro, infine, Fell Seal: Arbiter's Mask, un RPG tattico a turni, Giga Wrecker Alt., il nuovo titolo degli sviluppatori di Game Freak, e Tower of Dragonasia, avventura in cui impersoneremo un drago e dovremo sconfiggere orde di altri draghi per raggiungere le torri che danno il titolo al gioco.

Che ne pensate? Avete già adocchiato qualcosa che vi interessi?