Giochi febbraio 2021: da Little Nightmares 2 a Super Mario 3D World, tutte le novità

Nuovo mese, nuovo calendario di uscite videoludiche, per un febbraio 2021 che si prospetta come particolarmente affollato e ricco di pubblicazioni interessanti.

Le prossime settimane sono infatti pronte a veder esordire titoli particolarmente attesi dal pubblico, per una grande varietà di generi e stili. Si spazia dalle coloratissime e solari lande di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, con il platform 3D per Wii U che ritorna su Nintendo Switch affiancato da un intrigante contenuto inedito. Non mancano poi all'appello toni più cupi e oscuri, con l'esordio dei piccoli incubi di Little Nightmares II. Gli appassionati di JRPG potranno poi trovare spunti interessanti nell'arrivo di Persona 5 Strikers e YS IX: Monstrum Nox.



Ma questi sono solamente alcuni esempi! Dopo aver scandagliato con attenzione i cataloghi delle nuove uscite per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, la Redazione di Everyeye è pronta a proporvi una ricca selezione di produzioni in arrivo nel corso del mese. Senza indugi, vi lasciamo dunque alla visione del video dedicato, che trovate direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buon divertimento! Che cosa pensate di provare durante questo febbraio 2021?