Nuovi giochi di febbraio 2024: top 3 da non perdere e tutte le uscite

A gennaio le uscite di rilievo non mancano (pensiamo a Tekken 8 o Like A Dragon Infinite Wealth) e febbraio non sarà da meno grazie all'arrivo di una serie di giochi molto attesi, tra cui ovviamente Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del progetto FF7 Remake. E c'è anche Suicide Squad Kill The Justice League...

Suicide Squad Kill The Justice League esce il 2 febbraio, il giorno prima è la volta di Granblue Fantasy Relink mentre sempre il 2 febbraio arriva Persona 3 Reload, disponibile su Game Pass sin dal giorno del lancio. La settimana successiva spazio a Helldivers 2 di Sony, Foamstars di Square Enix al day one su PlayStation Plus, Banishers Ghosts of New Eden e Tomb Raider I-III Remastered, mentre nella seconda metà del mese escono Skull and Bones di Ubisoft, Nightingale, Brothers A Tale of Two Sons Remake e Final Fantasy 7 Remake.

Tutti i videogiochi di febbraio 2024

Granblue Fantasy Relink (PC, PS4/PS5) 1 febbraio

Suicide Squad Kill the Justice League (PS5, Xbox Series , PC) 2 febbraio

Persona 3 Reload (PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series) 2 febbraio

Foamstars (PS4, PS5) 6 febbraio

Helldivers 2 (PC, PS5) 8 febbraio

Banishers Ghosts of New Eden (PC, PS5, XSX/S) 13 febbraio

Tomb Raider Remastered (Switch, PC, PS4 e PS5, Xbox) 14 febbraio

Skull and Bones (PC, PS5, XSX/S) 16 febbraio

Mario vs Donkey Kong (Nintendo Switch) 16 febbraio

The Thaumaturge (PC) 20 febbraio

Last Epoch (PC) 21 febbraio

Nightingale (PC) 22 febbraio

Brothers A Tale of Two Sons Remake (PC, PS5, Xbox Series X/S) 28 febbraio

Final Fantasy 7 Rebirth (PS5) 29 febbraio

Final Fantasy VII Rebirth - 29 febbraio

A quattro anni di distanza dal lancio di Final Fantasy VII Remake arriva la seconda parte del progetto, intitolata Final Fantasy 7 Rebirth. Prosegue quindi la storia di FF7 anche se Square Enix ha più volte ribadito come questa Parte 2 sia in realtà autonoma e possa essere giocata anche senza conoscere la Parte 1. Rebirth copre un preciso arco narrativo dell'immensa lore di Final Fantasy VII mettendo in scena vecchi e nuovi personaggi e riproponendo alcune sequenze epiche del gioco.

Persona 3 Reload - 2 febbraio

Suicide Squad Kill The Justice League - 2 febbraio

Il remake di Persona 3 arriva su PC e tutte le console,. Atlus ha lavorato per migliorare non solo il comparto tecnico ma anche per aggiornare il gameplay e alcune meccaniche comprensibilmente datate.Abbiamo provato Persona 3 Reload e le prime impressioni sulla riedizione sono sicuramente positive, per un giudizio più approfondito però bisognerà necessariamente attendere la recensione.

Sempre il 2 febbraio esce anche il gioco più grande mai sviluppato da Rocksteady: Suicide Squad Kill The Justice League, titolo ambientato nell'universo DC ma che fino ad ora non ha saputo convincere pienamente, principalmente a causa di un impianto ludico non troppo fresco. Suicide Squad potrebbe però riservare qualche sorpresa ai fan della serie Batman Arkham e dell'Uomo Pipistrello.