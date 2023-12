Nuovi giochi di gennaio 2024: tutte le uscite e top 3 da giocare assolutamente

Come vi abbiamo detto più volte, il 2024 sarà un anno ricchissimo di nuovi giochi, anche se non inizia proprio alla grande. A gennaio le uscite sono ridotte all'osso ma tra queste ci sono giochi molto attesi come Tekken 8 e il nuovo Like A Dragon.

Gennaio si apre con Prince of Persia The Lost Crown e prosegue poi con The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, Another Code Recollection per Nintendo Switch, Enshrouded in Accesso Anticipato su PC e si chiude con Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, Tekken 8 e Like a Dragon Infinite Wealth.

Nuovi giochi gennaio 2024

Prince of Persia The Lost Crown - PlayStation, Xbox, Switch, PC - 18 gennaio

The Last of Us Parte 2 Remastered - PS5 - 19 gennaio

Another Code Recollection - Nintendo Switch) - 19 gennaio

Enshrouded - PC - 24 gennaio

Apollo Justice Ace Attorney Trilogy - Switch, PC, Xbox One, PS4 - 25 gennaio

Tekken 8 - PC, PS5, Xbox Series X/S - 26 gennaio

Like a Dragon Infinite Wealth - PC, Xbox e PlayStation - 26 gennaio

Prince of Persia The Lost Crown - 18 gennaio

Non è un gioco dai valori produttivi elevati e sopratutto non è il Prince of Persia che volevamo (remake de Le Sabbie del Tempo, stiamo parlando di te), tuttavia il ritorno del Principe di Persia è un evento che non può essere ignorato. The Lost Crown si presenta come un gioco d'azione 2.5D con fasi platform, con una trama interessante e un gameplay all'apparenza solido. Per saperne di più ecco il resoconto della nostra prova di Prince of Persia The Lost Crown.

The Last of Us Parte 2 Remastered - 19 gennaio

In uscita solo su PlayStation 5, la versione rimasterizzata del gioco Naughty Dog non presenta solamente un comparto tecnico migliorato ma anche nuovi contenuti come la modalità Chitarra Libera, la modalità Roguelike Nessun Ritorno e una selezione di livelli (non completi) tagliati dal gioco originale, oltre ad un nuovo commento di Neil Druckmann e del cast, tra cui Troy Baker e Ashley Johnson.

Tekken 8 - 26 gennaio

Se per gli amanti dei picchiaduro il 2023 è stato l'anno di Street Fighter e Mortal Kombat, il 2024 è sicuramente l'anno di Tekken (almeno fino all'arrivo di Dragon Ball Sparking Zero). Tekken 8 non rivoluzionerà la serie ma Harada e il suo team hanno lavorato sodo per offrire un roster variegato con oltre trenta personaggi che include new entry e lottatori classici, un gameplay solido e tante modalità di gioco in single e multiplayer, con un occhio sempre attento verso gli eSports e il competitivo. Per approfondire, ecco la nostra prova di Tekken 8 in single player.