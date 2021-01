Nuovi Giochi Google Stadia: arriva Madden NFL 21, gratis nel weekend per i Pro

Senza esagerare e a piccole dosi il catalogo dei giochi di Google Stadia continua ad espandersi. Con il consueto aggiornamento settimanale affidato al proprio blog istituzionale, il gigante di Mountain View ha annunciato la pubblicazione di quattro nuovi titoli, tra i quali spicca Madden NFL 21.

La partnership tra Google Stadia ed Electronic Arts sancita lo scorso aprile prosegue con l'arrivo di Madden NFL 21, fissato per giovedì 28 gennaio. Lo sportivo potrà essere acquistato al prezzo di 29,99 euro e, soprattutto, potrà essere giocato gratis da tutti gli abbonati Stadia Pro per tutto il weekend! Il periodo di prova gratuito comincerà alle ore 18:00 del 28 gennaio e proseguirà fino alle ore 17:00 di lunedì 1° febbraio.

Non solo Madden NFL 21, ci sono anche altri giochi in arrivo su Google Stadia: l'RPG fantasy tattico Phoenix Point è già disponibile all'acquisto al prezzo di 59,99 euro nella sua Year One Edition, che include tutti gli aggiornamenti e i contenuti pubblicati in precedenza (Sangue e titanio, Eredità degli antichi e Living Weapons Pack). Il 28 gennaio toccherà a puzzle adventure TOHU (14,99 euro), mentre il 29 gennaio verrà il turno di Gods Will Fall (24,99 euro), un viscerale gioco di combattimento in terza persona.

Quest'oggi Google ha anche annunciato i nuovi giochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro. Proseguono, inoltre, il Saldi di gennaio di Google Stadia e gli sconti esclusivi per gli iscritti a Pro.