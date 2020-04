Nuovi giochi gratis per PC in download: Pinball FX3, Hob, Gone Home e tanti altri

L'emergenza Coronavirus non è ancora terminata ed è importante restare a casa e non lasciare la propria abitazione se non per motivi strettamente necessari. Dopo giorni e giorni passati tra le mura domestiche però la noia potrebbe prendere il sopravvento ma non preoccupatevi perchè con questi giochi gratis per PC vi divertirete per settimane!

Sono tante le proposte di sviluppatori e publisher che offrono numerosi titoli del loro catalogo a costo zero. Ad esempio Pinball FX3 offre alcuni tavoli gratis a tema Star Wars, Alien e Marvel (Venom e Deadpool), offerta sicuramente interessante per tutti gli appassionati di flipper. Se siete abbonati al servizio Twitch Prime ad aprile potete scaricare gratis ben cinque giochi: Turok, Etherborn, Lightmatter, Earthlock e Kathy Rain A Detective is Born. Steam regala anche Escape From Tethys gratis, platform/action 2D che ricorda da vicino giochi come Mega Man e Metroid, con grafica in stile 8-bit. Su GOG invece trova spazio Symmetry gratis, strategico con elementi survival che non faticherà a conquistare gli appassionati del genere.

Appassionati di sparatutto? In questo caso vi segnaliamo che fino alle 19:00 (ora italiana) di lunedì 6 aprile è possibile giocare gratis con il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare scaricando il gioco da Battle.net, senza bisogno di dove acquistare nulla, a patto però di avere un account attivo su Call of Duty Warzone. Se invece preferite i giochi di ruolo ricordate che fino al 6 aprile The Elder Scrolls Online è gratis con tanto di quest Prologo di Greymoor, in attesa della nuova espansione in arrivo a maggio.

Particolarmente ricca l'offerta di Epic Games Store che permette di scaricare gratis Totally Reliable Delivery Service, Hob, Gone Home e Drawful 2 oltre ad un pacchetto di Paladins che include la skin di Huntsman Androxus, la skin di Phoenix Strix, la skin di Royal Guard Khan, la skin di Aurora Furia e un forziere di diamante.



Questi i nostri consigli sui nuovi giochi gratis da scaricare per PC, aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti... avete visto altri giochi a costo zero su Steam, GOG o altri store digitali? Fatecelo sapere!