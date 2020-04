Nuovi giochi gratis per PC oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì arrivano oggi i nuovi giochi gratis PC della settimana su Epic Games Store. Al momento è stato confermato un solo titolo disponibile dalle 17:00 (ora italiana), il secondo gioco dovrebbe essere annunciato a metà pomeriggio.

Dal 23 al 30 aprile i giocatori possono scaricare gratis For the King, definito dagli stessi sviluppatori come "un avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi. Esplora Fahrul in modalità giocatore singolo, coop in locale o online."

Potrete scaricare For the King gratis dalle 17:00, avete tempo fino alla stessa ora per riscattare a costo zero Wheels of Aurelia e Just Cause 4, i due giochi gratuiti della scorsa settimana, disponibili ancora per pochissime ore. Come detto, Epic Store offre ogni sette giorni due giochi gratis, restiamo in attesa di scoprire quale sarà il secondo, ne sapremo di più durante il pomeriggio.

In queste ultime settimane lo store di Epic Games ha regalato giochi come Watch Dogs, The Stanley Parable, Figment e Tormentor x Punisher, oltre ai già citati Just Cause 4 e Wheels of Aurelia, una selezione davvero interessante per costruirsi una ludoteca di qualità a costo zero.